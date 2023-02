Superbonus: Confapi, garantire lo sblocco dei crediti incagliati

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - È necessario "garantire la monetizzazione dei crediti incagliati degli sconti in fattura già maturati e di quelli che sono in procinto di maturazione, in considerazione del completamento dei cantieri già avviati. Siamo preoccupati: circa tre miliardi di crediti incagliati su 15 è riferibile alle nostre piccole e medie industrie". Così i rappresentanti di Confapi in audizione presso la commissione Finanze della Camera. Tra le varie proposte avanzate dalla confederazione ci sono l'acquisto dei crediti fiscali da parte delle aziende partecipate, la compensazione dei crediti con gli F24, la cartolarizzazione dei crediti "attraverso il coinvolgimento di Sace o Cassa depositi e prestiti", una dilazione dei termini per la detrazione. La nuova norma sui crediti, avverte Confapi, "avrà un impatto fortemente negativo sulla ricostruzione delle aree interessate dal terremoto, dove la maggior parte degli interventi di edilizia privata, oltre il 60%, è realizzata grazie ai contributi di ricostruzione, a cui si aggiungono i finanziamenti diretti dei proprietari per la parte eccedente, che finora sono stati coperti proprio con il ricorso al credito di imposta derivante dal Superbonus". Confapi chiede inoltre di "ripristinare il meccanismo della cessione del credito almeno per i bonus edili diversi dal Superbonus 110%" come ad esempio le installazioni di infissi e caldaie, perché il rischio è quello di "bloccare migliaia di interventi con ricadute negative su altrettante imprese". (ANSA).