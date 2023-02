Superbonus: Cna Toscana, Stato calpesta le proprie regole

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - "Le ricadute sono gravi, ci troviamo in una situazione dove uno Stato calpesta le proprie regole. In 33 mesi, dalla nascita del Superbonus ad oggi, ci sono state 30 modifiche legislative che hanno prodotto la catastrofe che si manifestando adesso". Lo ha detto Giuseppe Comanzo, presidente Cna Costruzioni Toscana a margine dell'incontro con il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella, oggi a Palazzo Medici Riccardi.

Comanzo ha sottolineato che "sull'economia stiamo assistendo ad una instabilità costante". Marco Carletti, segretario generale Fillea Cgil Firenze osservato che "il dramma è enorme, 800 posti di lavoro nell'area metropolitana fiorentina sono morti. E la politica non è a conoscenza di quello che sta accadendo", secondo Stefano Tesi della Filca Cisl Firenze "non dobbiamo perdere tempo". "Adesso è necessario cercare di prevenire eventuali tavoli di crisi aziendali", il commento di Luca Vomero della Feneal Uil Firenze. (ANSA).