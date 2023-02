Superbonus: Cna, -50 miliardi annui di investimenti privati

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Il dl 11/2023 "se non corretto determinerà una riduzione di investimenti privati per oltre 50 miliardi annui già dal 2023 e una drastica riduzione dell'attività per tutta la filiera". Così i rappresentanti di Cna in audizione presso la commissione Finanze della Camera, sottolineando come il decreto blocchi anche "la messa in sicurezza degli immobili rispetto a terremoti e alluvioni". Cna auspica "che dal decreto-legge venga stralciata la parte relativa alla cessione dei crediti, rinviando ogni decisione sul futuro dei bonus per l'edilizia solo una volta chiarito, in via definitiva, il criterio da adottare ai fini della registrazione degli stessi nel bilancio dello Stato. Va comunque mantenuto il meccanismo attuale almeno per gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica". Tra le varie proposte avanzate da Cna "eliminare l'obbligo delle attestazioni Soa per le imprese che realizzano lavori collegati ai bonus edilizi, ovvero di posticiparne l'efficacia a gennaio 2024".

Inoltre per la confederazione è "necessario attivare un costante monitoraggio del processo di smaltimento dei crediti incagliati" ed "è importante che l'allargamento della capienza della capacità fiscale ammessa con l'uso degli F24, unita alla limitazione delle responsabilità dei cessionari, permetta di svuotare i cassetti delle imprese". Cna chiede anche "il coinvolgimento di un acquirente di ultima istanza". (ANSA).