Superbonus: Cgil, la revisione non sia in riforma del fisco

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - La Cgil ritiene che il cosiddetto decreto superbonus "debba essere profondamente modificato" e indica, in un'audizione alla Commissione Finanze della Camera, che è "sicuramente necessaria una revisione degli strumenti, ma una revisione che non determini tempi lunghissimi per avere uno strumento che sia davvero efficace ed efficiente" per case green.

Per questo, la vice segretaria generale Gianna Fracassi, dice che "collocare questa discussione in un ambito che può essere la riforma fiscale o altri provvedimenti non è utile".

"Pensiamo - afferma - che nell'ambito della discussione parlamentare, su questi temi vada costruita una soluzione che consenta di salvaguardare centinaia di migliaia di posti di lavoro".

In particolare la Cgil chiede che siano "indicati, condizionati e perimetrati gli ambiti di intervento" mantenendo come priorità l'edilizia residenziale pubblica e le fasce più vulnerabili, i grandi condomini e le aree urbane più fragili.

Inoltre sostiene la necessità di ripristinare interamente il meccanismo della cessione del credito con lo sconto in fattura per il sismabonus, l'ecobonus e il bonus relativo alle barriere architettoniche. Il decreto viene contestato anche "nel metodo", per l'assenza di confronto con le organizzazioni di rappresentanza sindacale, che non sono state presenti ai tavoli di confronto. (ANSA).