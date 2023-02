Superbonus, Alleanza Coop, bene modifiche ma dl da cambiare

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Comprendiamo le ragioni che hanno portato il governo a rivedere le norme sul Superbonus, era indispensabile arginare fenomeni ai limiti della legalità, quando non del tutto illeciti. Apprezziamo alcuni interventi di chiarezza, in particolare sulla responsabilità dei cessionari e comprendiamo le ragioni del blocco alle cessioni. Ma siamo altresì convinti che non ci si debba fermare qui". Questa la posizione espressa dall'Alleanza delle Cooperative nel corso dell'audizione alla commissione Finanze sul decreto relativo alla cessione dei crediti legati al Superbonus.

"Tra le varie questioni- hanno sottolineato i rappresentanti dell'Alleanza come riporta una nota - avvertiamo l'urgenza di affrontare da subito la difficoltà degli istituti di credito connesse alla loro 'capacità fiscale' necessaria all'assorbimento di tali crediti. L' Alleanza condivide la sollecitazione ad incrementare la capacità fiscale degli istituti di credito mediante la possibilità di compensare con i crediti d'imposta in esame anche le somme relative agli F24 che la clientela affida agli istituti di credito per il successivo versamento all'Erario".

"Sarebbe, poi, opportuno - si legge nel testo - apportare alcune modifiche alla disciplina transitoria per i due Bonus Acquisti che pare mal calibrata, rispetto al doveroso obiettivo di tutelare l'affidamento di tutti coloro i quali, alla data del decreto, risultavano già 'essersi messi in marcia'". (ANSA).