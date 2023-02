Regione: Zaia incontra vertici di Confcommercio Veneto

(ANSA) - VENEZIA, FEB 27 - Il Presidente della Regione, Luca Zaia, ha incontrato a Palazzo Balbi il Consiglio generale di Confcommercio del Veneto. L'incontro è durato circa un'ora e sono stati affrontati alcuni aspetti peculiari in ambito commerciale e imprenditoriale. A guidare la delegazione il presidente dell'associazione, Patrizio Bertin.

"Il Paese ha in agenda, fra le priorità, il tema dell'autonomia - ha detto Zaia -. Il Veneto avrà numerosi benefici dall'attuazione di quest'importante riforma che darà risposte concrete anche alle esigenze del commercio e dell'impresa. Serve semplificare le normative, eliminare i balzelli della burocrazia, favorire il tessuto economico con tempi e procedure certe per chi avvia un'impresa. Autonomia, infatti, significa anche mettere ordine al disordine. Questo Governo in pochi mesi ha avviato la riforma dell'autonomia, cosa che non era accaduta nei cinque anni precedenti, dopo la chiara indicazione dei Veneti che nel referendum hanno chiesto a larghissima maggioranza che fosse applicato il federalismo".

Durante l'incontro sono stati affrontati anche i temi del Pnrr, delle Olimpiadi, della rigenerazione urbana, delle infrastrutture. "Sul Pnrr - ha proseguito Zaia - ho chiesto al Governo la possibilità di effettuare degli aggiornamenti, per adattarlo al meglio al contesto attuale, che dopo la guerra in Ucraina è profondamente cambiato. Per il Veneto è comunque un'occasione di sviluppo importante: porterà sul territorio investimenti per oltre 6 miliardi di euro. Spero in una rinegoziazione", ha proseguito.

Per Bertin "la spinta delle vendite online rischia di creare lo spopolamento di alcune aree commerciali, peculiari del Veneto, soprattutto dei centri storici. Dobbiamo lavorare con i sindaci, con la Regione, con il Governo perché si lavori assieme per garantire sostegno ai commercianti, specie quelli che rappresentano un presidio tradizionale". Zaia ha definito "opportuno coinvolgere anche l'Anci nel supportare il commercio frazionale. La Regione, con i suoi assessorati, sta lavorando con energia per tutelare e preservare il commercio, anche con il lancio di iniziative identitarie e promozionali, come il recente marchio di 'Maestro Artigiano'. Serve fare squadra, con tutte le istituzioni, per difendere i commercianti ed il valore aggiunto della vendita diretta, che l'online non è in grado di garantire", ha concluso. (ANSA).