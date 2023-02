Reddito: Inps, a gennaio coinvolte 1,16 milioni di famiglie (2)

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - La platea dei percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza è composta da 2,18 milioni di cittadini italiani, 198mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno Ue e 83mila cittadini europei (residuale, precisa l'Inps, la quota di familiari delle precedenti categorie e titolari di protezione internazionale).

Per i nuclei con presenza di minori (366mila, con 1,3 milioni di persone coinvolte), l'importo medio mensile è di 709 euro, e va da un minimo di 604 euro per i nuclei composti da due persone a un massimo di 813 euro per quelli composti da sei o più persone.

I nuclei con presenza di disabili sono quasi 203mila, con 454mila persone coinvolte. L'importo medio è di 506 euro, con un minimo di 399 euro per i nuclei composti da una sola persona e un massimo di 764 euro per quelli composti da sei o più persone.

La distribuzione per aree geografiche vede 420mila persone beneficiarie al Nord, 324mila al Centro e 1,72 milioni nell'area Sud e Isole.

Nel mese di gennaio, le revoche hanno riguardato 5.470 nuclei e le decadenze sono state 1.604. (ANSA).