Professioni: da 28/2 volontaria giurisdizione pure dai notai

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Novità rilevanti per i cittadini e per la professione notarile, a partire dal 28 febbraio: quel giorno, infatti, entra in vigore la cosiddetta riforma Cartabia in materia civile, in base alla quale ci si potrà rivolgere anche al notaio, oltre che al giudice, per i procedimenti di volontaria giurisdizione. Lo ricorda, in una nota, lo stesso Consiglio nazionale della categoria guidata da Giulio Biino: in sintesi, si legge, "viene concessa al notaio - in quanto pubblico ufficiale che garantisce imparzialità e terzietà - la possibilità di rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture autenticate nei quali intervenga un minore, un interdetto, un inabilitato, o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno (necessarie per vendere, o acquistare un immobile, accettare un'eredità, intervenire in un atto di mutuo, etc.) oppure relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari". La riforma, "la cui entrata in vigore è stata anticipata dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio per snellire i tempi della giustizia, crea così "doppio binario" che consente alle parti di scegliere se rivolgersi all'autorità giudiziaria, o al notaio incaricato della stipula dell'atto, offrendo il vantaggio di una maggiore snellezza e velocità nel rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli interessi superiori sia di una categoria fragile (minori ed incapaci) che di una materia complessa, quale quella dei beni ereditari. I notai diventano alternativi al giudice tutelare quale presidio di legalità", si evidenzia nella nota dei professionisti. Per avere tutte le informazioni è stato preparato un link sul sito del Consiglio nazionale: https://notariato.it/it/famiglia/volontaria-giurisdizione/.

(ANSA).