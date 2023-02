Pmi: commercialisti, bene novità su Albo gestori della crisi

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Particolare soddisfazione" viene espressa dal Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduto da Elbano de Nuccio, in merito alle nuove indicazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio semestrale per i richiedenti l'iscrizione nell'albo dei gestori della crisi e per l'attestazione del tirocinio effettuato, contenute in un aggiornamento delle Faq pubblicate sul sito del ministero della Giustizia. Tra i chiarimenti, recita una nota dei professionisti, c'è quello secondo cui "l'obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione, anteriormente, in concomitanza, o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto. Insomma, nessun limite temporale per i nostri iscritti".

Ovviamente, puntualizza il presidente dei commercialisti, "alla data della domanda, il tirocinio deve essere stato concluso".

Per de Nuccio, infine, "colmando le lacune della normativa il ministero precisa che il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività - aspetto di fondamentale importanza per chi è professionista e impegnato a svolgere la propria attività professionale tutti i giorni", chiosa. (ANSA).