Lavoro: l'Ispettorato verso il 'rientro' nel ministero

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Il ministro del Lavoro Marina Calderone "ha annunciato e presentato oggi alle parti sociali il progetto che prevede la ricollocazione, nello stesso dicastero" di via Veneto, dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl). A dirlo all'ANSA lo stesso direttore dell'Ispettorato, Paolo Pennesi, aggiungendo che "è presto" per poter affermare quando l'iniziativa verrà attuata, però "la logica" dell'iniziativa che la titolare del ministero intende perseguire è quella di procedere verso "un rafforzamento dell'attività di contrasto all'occupazione sommersa". Ci sarà, anticipa, poi, Pennesi, "l'assunzione di ulteriori 300 ispettori", ricordando, infine, che l'Ispettorato, "attualmente, ne ha circa 3.000 in servizio".

(ANSA).