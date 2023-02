Lavoro: Confcommercio professioni, tutele anche per autonomi

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Condivido l'assunto di fondo del saggio che oggi presentiamo, che richiama l'articolo 35 della Costituzione per sottolineare la necessità di tutele universalistiche per il lavoro, e quindi anche per il lavoro autonomo. Importante è, inoltre, il tentativo degli autori di dare indicazioni di 'policy' a questo proposito: in Confcommercio Professioni abbiamo avviato da tempo questa riflessione sottolineando la necessità di misure per il sostegno alla genitorialità e per un welfare che favorisca la conciliazione vita-lavoro, oltre che di incentivi per l'adesione alle forme di sanità integrativa da parte dei lavoratori professionisti". Ad esprimersi così la presidente di Confcommercio Professioni Annarita Fioroni, oggi alla presentazione del libro "In tutte le sue forme e applicazioni: per un nuovo Statuto del Lavoro" di Adalberto Perulli e Tiziano Treu, presso la sede di Unioncamere, a Roma. Nel testo, aggiunge, si affronta "l'esigenza", condivisa dalla sua organizzazione, di "puntare sulla formazione dei lavoratori autonomi professionali con politiche mirate che devono anche favorire la valorizzazione e riconoscibilità delle nuove competenze richieste dal mercato", ha detto. A giudizio di Treu, che guida il Cnel, "serve un nuovo statuto del lavoro", che evidenzia come "come anche nel nostro ordinamento si sia avviato un percorso in questa direzione", con il Jobs act degli autonomi, nel 2017, che "va ora continuato, per rispondere ai bisogni di tutela e di riconoscimento delle diverse figure di lavoro autonomo e professionale", termina la nota. (ANSA).