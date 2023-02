Istat:Mameli (Intesa),ciclo economico più resiliente previsto

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - "La normalizzazione delle catene internazionali del valore, assieme alla stabilizzazione dei prezzi dell'energia, sta sostenendo il settore manifatturiero, pur in presenza di una domanda che mostra segnali di persistente debolezza (specie dall'estero), mentre commercio al dettaglio e servizi non sembra stiano risentendo particolarmente della perdita di potere d'acquisto dei consumatori". Lo afferma Paolo Mameli, senior economist della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo.

"I maggiori rischi - aggiunge - potrebbero venire dal settore immobiliare : la fiducia delle imprese nell'edilizia ha iniziato a calare in febbraio, ma solo nelle indagini del prossimo mese si dovrebbe vedere in pieno l'impatto del giro di vite sugli incentivi fiscali per le ristrutturazioni approvato dal governo lo scorso 17 febbraio; inoltre, nei prossimi mesi si potrebbe vedere l'impatto sul settore dell'aumento dei tassi di interesse e della restrizione delle condizioni finanziarie".

"Nel frattempo, le aspettative sui prezzi - prosegue Mameli - sia delle famiglie che delle imprese si vanno gradualmente normalizzando, e le indicazioni sul mercato del lavoro si confermano solide. In breve, in Italia come altrove nell'Eurozona, il ciclo economico si sta dimostrando più resiliente del previsto e, almeno in questa fase, l'inflazione sta rallentando più rapidamente rispetto alle attese. Tutto ciò configura, per la prima volta dallo scoppio della guerra, rischi al rialzo sulla nostra previsione di crescita del Pil italiano quest'anno (0,6%), dopo che tale stima è stata costantemente e significativamente superiore al consenso negli ultimi 6 mesi".

