Francia:riforma pensioni, verso disagi nei trasporti dal 7/3

(ANSA) - PARIGI, 27 FEB - Disagi in vista nel trasporto pubblico francese a partire dal 7 marzo. Oggi, la Cfdt-Cheminots, quarto sindacato rappresentativo della Sncf - la compagnia ferroviaria della Francia - ha lanciato un appello ad uno sciopero a partire dal 7 marzo per protestare contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, unendosi così agli appelli già lanciati nelle scorse settimane dai sindacati Cgt-Cheminots, Unsa-Ferroviaire e Sud-Rail.

I quattro sindacati della Sncf si sono dunque messi d'accordo per continuare le proteste, come già annunciato l'11 febbraio dall'insieme dei sindacati della Ratp, la compagnia che gestisce il trasporto pubblico di Parigi, tra metro, bus e tram.

Sono ormai settimane che in assenza di un ritiro della riforma da parte del governo o di concessioni giudicate sufficienti i sindacati d'Oltralpe minacciano di bloccare il Paese con scioperi a oltranza a partire dal 7 marzo. (ANSA).