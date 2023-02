Energia: finora 170 domande da Pmi per bando rinnovabili Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 27 FEB - "Sono 170 le domande a oggi pervenute per accedere ai finanziamenti del bando regionale per l'utilizzo delle energie rinnovabili, per un totale superiore a 16 milioni di euro. L'84% delle richieste proviene dalle piccole e medie imprese (Pmi) del comparto manifatturiero, il 5% dal settore del commercio, il 4% dai servizi di alloggio e ristorazione, il 7% da altri settori".

Lo ha reso noto l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, all'incontro organizzato da Confindustria Udine per presentare il bando regionale, aperto lo scorso 15 febbraio, destinato alle Pmi del Friuli Venezia Giulia per la produzione e l'autoconsumo dell'energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.

L'avviso ha una dotazione complessiva - ricorda una nota - di 55 milioni di euro, di cui 24 milioni di fondi europei e 31 milioni di risorse stanziate a valere sul bilancio regionale.

Possono accedere ai finanziamenti del bando le microimprese, piccole e medie imprese dei settori manifatturiero, del commercio e dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio, delle altre attività di servizi definite nel bando, anche in forma di consorzio, società consortile o rete di impresa con soggettività giuridica, con attività primaria o secondaria riferita alla sede legale o unità locale/sede secondaria in cui viene realizzato l'intervento, per investimenti che non siano stati avviati prima del 24 novembre 2022.

Le domande possono essere presentate entro il 15 giugno. (ANSA).