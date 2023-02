Energia: Confindustria Udine, spingere sulle rinnovabili

(ANSA) - UDINE, 27 FEB - "Il peggio sembra essere passato, ma è bene essere prudenti e programmare. In prospettiva, sono benvenute tutte le misure che siano in grado di intervenire in modo più strutturale sulla diversificazione delle fonti energetiche, anche e soprattutto spingendo sulle rinnovabili".

Lo ha detto la vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, introducendo oggi l'incontro di approfondimento promosso dagli Industriali friulani in collaborazione con la Regione Fvg sul bando regionale per l'utilizzo delle energie rinnovabili.

Soffermandosi sui costi energetici, Mareschi Danieli ha sottolineato che "rispetto al 2021, l'anno scorso le imprese del Fvg hanno subito un aumento dei costi a causa del rincaro delle bollette di circa 2,4 miliardi. Numerose aziende hanno dovuto e saputo reagire riorganizzando le produzioni e ritoccando, per quanto possibile, i listini - ha aggiunto - ma in taluni casi erodendo in misura significativa le proprie marginalità".

Il presidente della Commissione Energia di Confindustria Udine Marco Bruseschi ha fornito i dati aggiornati al 2022 sulle installazioni di impianti fotovoltaici in regione: "In Friuli Venezia Giulia - ha riferito - sono stati installati nel 2022 64 MW per un totale di 6.105 impianti. Se da un lato è vero che le installazioni nel 2021 hanno ripreso la tendenza precedente alla pandemia da Covid-19, d'altra parte - ha concluso - emerge che il ritmo delle installazioni è ancora troppo lento. Un plauso quindi a un'iniziativa come quella regionale che cerca di imprimere un'accelerazione". (ANSA).