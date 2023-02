Camere commercio:Cz-Kr-Vv,presenze a Borsa turismo Napoli

(ANSA) - CATANZARO, 27 FEB - "Dal 16 al 18 marzo si terrà a Napoli la XXVI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo. La Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, grazie al supporto della sua azienda speciale di promozione, intende sostenere la partecipazione delle imprese delle tre province ai workshop tematici organizzati nell'ambito dell'evento espositivo attraverso l'erogazione di un voucher rivolto alle micro, piccole e medie imprese operanti in tale settore". Lo riferisce un comunicato dell'ente camerale.

"La Borsa Mediterranea del Turismo - è detto nel comunicato - ospiterà 400 espositori, 10.500 operatori accreditati e 150 buyers contando sulla presenza di 12 regioni e 26 paesi. I workshop in programma consentiranno alle aziende partecipanti di entrare in contatto con buyers internazionali specializzati nei segmenti dell'incoming, delle terme, del benessere, della vacanza attiva e del turismo sociale. Una opportunità di crescita e visibilità per le imprese che l'ente camerale intende concretamente sostenere in linea con la sua mission istituzionale. Sarà possibile presentare la domanda di accesso alla concessione del voucher fino alle ore 12 del prossimo 1 marzo".

"Crediamo fortemente nelle potenzialità delle nostre imprese - ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo - ma allo stesso tempo è nostro compito istituzionale moltiplicare le occasioni di confronto e la presenza ad eventi di respiro internazionale. Così le aziende delle tre province avranno modo di farsi conoscere ma soprattutto di migliorare la propria rete di relazioni commerciali per favorire una rapida espansione sui mercati". (ANSA).