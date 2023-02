Camera: domani audizioni su Made in Italy e sviluppo impresa

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Martedì 28 febbraio, la Commissione Attività produttive della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sul Made in Italy, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 9.30, Confindustria ceramica; ore 9.45, Massimiliano Bruni, associato in strategia aziendale presso l'Università Iulm di Milano; ore 10, Paolo Desinano, docente a contratto di destination management presso l'Università europea di Roma; ore 10.15, Gian Luca Gregori, Rettore dell'Università politecnica delle Marche; ore 10.30, rappresentanti di InnovUp.

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (ANSA).