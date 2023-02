Camera Commercio Savona punta su sostenibilità

(ANSA) - SAVONA, 27 FEB - Anche la Camera di Commercio Riviere di Liguria aderisce all'edizione 2023 de "Il Giro d'Italia della CSR", iniziativa organizzata da Il Salone della CSR e dell'Innovazione sociale con l'obiettivo di promuovere un approccio sostenibile al business e valorizzare le esperienze delle imprese e dei territori in materia di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. Il Giro 2023 tocca 10 città italiane, fra gennaio e maggio, raccontando le esperienze di eccellenza per diffondere la cultura della sostenibilità.

Dopo Torino e Messina, oggi Savona ha accolto la terza tappa del percorso."Credo che la nostra visione d'insieme reciproca è quella di creare un'osmosi tra imprese cultura e università" ha commentato Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

"Il comparto economico produttivo della Liguria è molto forte, del savonese in particolar modo - ha detto Nicoletta Dacrema, prorettrice dell'Università di Genova - Unige è l'università della Liguria e ha un ruolo fondamentale. Mi piace pensare al nostro ateneo come un hub al servizio del territorio.

Le industrie ricevono i nostri dottorandi che sviluppano le competenze e alla fine del percorso avrete dottori di ricerca che avete contribuito a formare, dando loro le chiavi del sapere che occorre e sarebbe bene che i dottori vengano assorbiti dall'azienda che li ha formati. Sono profondamente convinta che questa sia la strada del futuro".

"Cresce la consapevolezza che lo sviluppo sostenibile debba vedere la partecipazione attiva di tutti gli attori sociali - spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - E si rafforza la convinzione che la dimensione territoriale è molto importante: spesso le relazioni sono più forti nelle realtà locali e il confronto tra istituzioni, imprese, Enti del Terzo Settore è facilitato dalla conoscenza e dalla fiducia reciproca". Due i panel in programma: il primo dedicato ai "racconti di innovazione" con Claudio Fiorentini, responsabile Affari Istituzionali Territoriali di Enel Nord Italia, e Luisa Gulluni, Sustainability specialist di Costa Crociere; al dibattito ha preso parte anche il mondo universitario, nella figura di Franco Manti, membro del Consiglio di Gabinetto del Rettore dell'Università di Genova. Il secondo panel, dal titolo "Storie dal territorio", era invece dedicato ad alcune esperienze realizzate in Liguria nell'ottica della sostenibilità sociale e quella ambientale come fattori di crescita e valorizzazione del territorio e di riscoperta delle sue unicità.

E' stata quindi presentata la storia di Lavoratti, fabbrica di cioccolato di Varazze rilevata nel 2020 da Fabio Fazio e Davide Petrini, suo amministratore delegato, che ha spiegato come la storica azienda fondata nel 1938 oggi scommette sull'attenzione all'ambiente e su un modello di crescita basato su sostenibilità e responsabilità sociale. (ANSA).