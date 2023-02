Banche: Abi, serve trattamento prudenziale su cripto asset

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Considerando la crescente domanda di cripto asset, riteniamo che la definizione di un trattamento prudenziale sia una componente chiave per un quadro normativo che contribuirebbe a mitigare i rischi correlati e a collocare questi nuovi strumenti in un ambiente regolamentato": lo ha detto il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini a un evento dello European Banking Institute (Ebi) sulle regole di Basilea III e l'esposizione ai cripto asset precisando che "solo in questo modo gli intermediari potrebbero creare un'offerta solida e, auspicabilmente, attraente in questo nuovo segmento di mercato".

Il responsabile dell'Abi ha sottolineato inoltre che "la questione fondamentale era ed è tuttora come trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione degli investitori, evitando nel contempo di soffocare l'innovazione finanziaria e i potenziali benefici che potrebbe avere".

In particolare, secondo Sabatini, un trattamento prudenziale dovrà introdurre le opportune precauzioni per mantenere la stabilità finanziaria, garantendo nel contempo la protezione dei consumatori. E grazie alla loro esperienza nella gestione del rischio, "le banche potrebbero introdurre le stesse garanzie appropriate di cui dispongono su altre classi di attività all'interno delle offerte di servizi di cripto asset. A questo proposito, è fondamentale rimuovere qualsiasi vantaggio competitivo degli attori meno affidabili per creare un mercato solido e resiliente ed evitare il ripetersi di ciò che è già accaduto". (ANSA).