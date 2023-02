Confcooperative: convegno a Nuoro su soggetti svantaggiati

(ANSA) - NUORO, 25 FEB - Confcooperative Nuoro Ogliastra, attiva nel settore socio-sanitario-educativo e nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, martedì 28 febbraio alle 10.30 nell'auditorium della Biblioteca Satta, promuove un convegno dal titolo "La cooperazione sociale tra innovazione e sviluppo delle comunità. Si parlerà di cura e assistenza ai più fragili, giovani, donne, anziani, disabili, delle opportunità di occupazione e degli esclusi, dei servizi educativi di qualità, ma anche dei bisogni emergenti e del ruolo che avrà la cooperazione sociale nel prossimo futuro.

Al tavolo dei relatori nel convegno - moderato dal presidente di Confcooperative Michele Ruiu - l'assessore regionale al Lavoro Ada Lai, il direttore generale delle Politiche Sociali dell'assessorato alla Sanità Giovanni Deiana, il presidente regionale di Federsolidarietà Sardegna Antonello Pili e la presidente della Coop. Progetto Uomo Rosy Guiso.

Verranno presentate inoltre alcune iniziative di cooperatori del territorio che rappresentano interessanti esperimenti di innovazione sociale, in particolare della Coop. Vivere Insieme Ets di Nuoro e della Coop. A Manu Tenta di Belvì. E' previsto un momento di approfondimento dedicato agli strumenti finanziari a sostegno della Cooperazione in Sardegna, come il Microcredito e l'Equity di Coopfin Spa. (ANSA).