Made in Italy: Della Valle, il mondo vuole venire in Italia

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - "Ognuno ha il suo lavoro e ha la sua strategia, ma mai come ora l'Italian lifestyle può aiutare le imprese, soprattutto le piccole, perché il mondo vuole venire qua": parola di Diego Della Valle, oggi a Milano per la sfilata della collezione per il prossimo inverno di Tod's, chiusa da Laetitia Casta.

"La gente, che con il Covid ha vissuto un momento claustrofobico, ha voglia di stare in posti carini, in questo siamo imbattibili, facciamolo - è l'invito dell'imprenditore - al meglio. Quando promuoviamo il Made in Italy lo facciamo per noi, ma al tempo stesso per le piccole aziende che non si possono autopromuovere. È una filiera meravigliosa, utilizziamola al meglio. Anche a livello culturale, il paese per anni è stato sempre lontano dal mondo delle imprese. Ora invece, e anche ieri, il mondo della cultura politica ha preso atto che bisognava fare delle cose, le facevano e le stanno facendo.

Diamogli una mano. Le imprese devono considerarsi centrali nel sostegno al paese: le imprese più visibili, quelle più forti, devono mettersi a disposizione dei territori perché quello si può fare immediatamente. Noi abbiamo un progetto che dura da anni e funziona perfettamente. L'idea è che l'impresa a 360 gradi deve funzionare e portare benessere a tutto e tutti, se costruisce scuole e fa operazioni come il Colosseo o la fontana di Trevi queste cose le puoi fare immediatamente, le puoi finanziare e controllare in armonia con le istituzioni. E questo rovescerebbe la situazione di una coperta un po' troppo corta.

Nel nostro mestiere molti fanno e dicono, molti dicono e non fanno, a quelli - conclude -direi 'do it!'. (ANSA).