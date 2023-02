L'Ocse annuncia apertura di una sede a Kiev dal primo marzo

(ANSA) - PARIGI, 24 FEB - L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) apre, a partire dal primo marzo, un ufficio di collegamento a Kiev: lo annuncia il segretario generale dell'Ocse, Matthias Cormann, a un anno dall'inizio della guerra russa in Ucraina.

"Oggi, ho il piacere di annunciare l'apertura (di un ufficio regionale, ndr) nella capitale ucraina", afferma Cormann, precisando che questo "ufficio di collegamento, operativo a partire dal primo marzo 2023, sarà sistemato negli spazi dell'ambasciata della Repubblica slovacca in Ucraina, a Kiev.

Ringrazio molto sinceramente la Slovacchia per questo importante sostegno e ringrazio calorosamente anche la Polonia, la Lituania, la Lettonia, la Romania come anche la Slovacchia per il sostegno finanziario volto a consentire la creazione ed il funzionamento di questo ufficio".

Cormann precisa che, "in prospettiva, una squadra di quattro agenti dell'Ocse verrà incaricata di coordinare sul posto l'attuazione di un nuovo programma-Paese-Ocse-Ucraina". A inizio ottobre, l'organismo internazionale con sede a Parigi ha "ufficialmente riconosciuto l'Ucraina in quanto membro potenziale e siamo impegnati a proseguire un dialogo iniziale di adesione per accrescere la sua adesione alle norme dell'Ocse e la sua partecipazione a suoi organi", sottolinea Corman, denunciando la guerra "ingiustificabile e illegale" della Russia contro l'Ucraina. (ANSA).