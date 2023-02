Ex Ilva: Fontana, Confindustria difende interessi di tutti

(ANSA) - BARI, 24 FEB - "Teniamo la barra dritta, ci muoviamo nell'ottica di difendere gli interessi di tutte le persone, anche quelle che non sono iscritte a Confindustria". Lo ha detto il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, a margine del conferimento della laurea magistrale honoris causa in Innovazione, governance e sostenibilità all'università Aldo Moro di Bari, commentando la decisione delle imprese dell'indotto ex Ilva di uscire da Confindustria Taranto. "Continueremo a fare la nostra politica industriale, che vede un impegno fortissimo della parte politica ma anche di tutta Confindustria, attentissima alle problematiche dell'ex Ilva", ha aggiunto.

Fontana ha inoltre precisato che "la decontribuzione Sud è una misura voluta da noi, che ha portato un vantaggio competitivo, con il 30 per cento di decontribuzione rispetto alle aziende del Nord. Questa è una misura valida per tutti". (ANSA).