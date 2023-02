Energia: Confindustria VenEst, decreto comunità era atteso

(ANSA) - VENEZIA, 24 FEB - "Le imprese aspettavano da tempo il decreto con cui si regolamentano gli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili. Ora abbiamo il quadro completo delle condizioni in cui questa modalità di consumo condiviso di energia prodotta da fonti rinnovabili può avvenire".

E' il punto di vista di Marco Stevanato, vicepresidente di Confindustria Veneto Est delegato alle politiche industriali alla proposta di decreto che dovrebbe regolamentare l'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili (Cer), trasmesso ieri dal governo italiano alla Ue per le valutazioni in materia di coerenza con le norme sugli aiuti di Stato.

"Sono confermati - aggiunge - gli incentivi fino ad un massimo di 100 o 120 euro/MW/h a seconda della potenza degli impianti installati. E' apprezzabile anche la parte del decreto che prevede il supporto a fondo perduto per la realizzazione degli impianti nell'ambito delle Comunità energetiche nei piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".

Per Stevanato "rimangono tuttavia aperti alcuni nodi che vanno sciolti a livello nazionale e comunitario, il principale è quello relativo alla partecipazione alle Comunità energetiche delle grandi imprese. Oggi la normativa nazionale non le esclude mentre quella europea limita la partecipazione alle sole Pmi.

Il sistema economico ha necessità di certezze per poter programmare gli investimenti sia a breve che a lungo termine - conclude - anche per questo tipo di modalità innovativa di condivisione dell'energia". (ANSA).