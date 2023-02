Decreto energia: Confindustria e sindacati su Aventino

(ANSA) - CAGLIARI, 24 FEB - La notizia dello slittamento a novembre, davanti al Consiglio di Stato, dell'udienza sul ricorso della Regione contro il Dpcm energia che definisce il piano di decarbonizxzazione dell'Isola, dopo che il Tar ha confermato il provvedimento, ha messo in allarme sia Confindustria che i sindacati.

"Il rinvio su richiesta della Regione, nel dilatare oltremodo i tempi, paralizza se non definitivamente pregiudica risposte e soluzioni fondamentali e non procrastinabili per la sopravvivenza del tessuto economico e produttivo sardo - sostiene l'associazione degli industriali - Dare sollecito riscontro operativo alle questioni trattate dal Dpcm, infatti, che pure rappresenta una risposta certamente parziale e bisognosa di correttivi rispetto agli equilibri energetici dell'isola, è assolutamente essenziale per scongiurare sospensioni o chiusure di attività strategiche di grande impatto economico ed occupazionale. Le imprese sarde non possono permettersi una indefinita situazione di stallo. Tempi dilatori - osserva Confindustria - rischiano di pregiudicare investimenti, credibilità e tenuta del sistema industriale e produttivo che attende da oltre cinquant'anni interventi per riequilibrare una diseconomia storica con l'Italia e con l'Europa e che ora rischia di diventare un obiettivo sempre più irraggiungibile" Preoccupazioni espresse anche da delle Rsa di Eurallimina che ricordano che il riavvio genererebbe circa 1500 buste paga tra lavoratori diretti e relativo indotto: "Chi sta giocando pericolosamente sulle sorti di questa vertenza sta mettendo a serio rischio la possibilità che nel Sulcis possa generarsi un importante ricaduta economica. Ad oggi la Regione, il suo presidente e la sua giunta, andando fuori tempo massimo, decretano la non sussistenza di un progetto per l'approvvigionamento energetico fondamentale alla ripartenza della stessa Eurallumina e senza un progetto non sussisterebbero le condizioni affinché la proprietà possa decidere di andare avanti e significherebbe il licenziamento collettivo. La Regione - incalzano i sindacati - è quindi responsabile di questa situazione di stallo e altresì il governo nazionale non ha sinora esercitato la necessaria autorevolezza a riguardo".

Interviene a sostegno dei suoi colleghi anche lo storico leader delle tute verdi dell'Eurallumina, Antonello Pirotto: "Solinas e alcuni esponenti della sua giunta si erano guadagnati un credito nei confronti dei lavoratori Eurallumina che si è completamente esaurito. I lavoratori e le loro famiglie, gravati da quasi tre lustri di lotta per la dignità ed il lavoro, non meritano questo trattamento e sono certo non resteranno fermi.

Se non ci sarà un vero cambio di rotta risolutivo della vertenza è bene che Solinas e i suoi assessori si preparino a restituire i caschi simbolo di lotta che ebbero in dono. E io ci sarò nel pretendere la restituzione di quel pegno". (ANSA).