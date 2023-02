Confindustria: Lilli confermato presidente Consorzio Energia

(ANSA) - TRIESTE, 24 FEB - Alessio Lilli è stato confermato presidente del Consorzio Energia Confindustria attivo nell'ambito dell'Alto Adriatico. Lo ha stabilito l'assemblea annuale, tenutasi ieri sera, che ha anche eletto come vicepresidente Igor Muzzolini (MIKO) e come consiglieri Giuseppe Cipolla (Alder), Enzo Bertoldi (NIDEC) e Stefano Lippi (Wärtsilä). Il Collegio dei revisori sarà invece composto da Stefano Germani (presidente), Angelo Lapovich e Fabrizio Russo.

Nel 2022 - riferisce una nota - il Consorzio Energia Confindustria, realtà che si occupa di contrattare la fornitura di energia elettrica e del gas, ha agito sul mercato libero come un gruppo di acquisto, approvvigionamento di elettricità e gas per offrire condizioni contrattuali vantaggiose a imprese, enti e strutture, anche non iscritte a Confindustria Alto Adriatico.

Il Consorzio oggi conta 108 soci, per un consumo complessivo di circa 400 milioni di kilowattora di energia e 25 milioni di metri cubi di gas.

Nell'analizzare l'andamento del mercato energetico internazionale e nazionale 2021-2022 - riporta una nota - Lilli ha sottolineato come esso sia stato complesso e altalenante, per effetto degli strascichi della pandemia da Coronavirus e della guerra in Ucraina, che hanno influenzato i prezzi delle commodities energetiche, tra cui petrolio, gas ed energia elettrica. Al momento, è stato detto, è in atto una riconfigurazione dei flussi petroliferi commerciali, per cui fare previsioni sulle dinamiche dei prezzi non è semplice. "In generale, col dispiegarsi del nuovo ordine energetico globale, con catene logistiche più lunghe e insicure, il quadro diventerà strutturalmente più instabile - ha osservato Lilli - l'embargo e il price cap alla Russia segnano la fine di un mercato petrolifero globale e l'inizio di uno più frammentato e, forse, più turbolento". (ANSA).