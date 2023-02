Confcommercio, economia reattiva ma mesi ancora difficili

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Dall'invasione russa dell'Ucraina sono passati dodici mesi rispetto ai quali "emerge una notevole capacità di reazione della nostra economia"- Lo afferma Confcommercio in una nota sottolineando che la guerra ha sospinto "tensioni inflazionistiche, già in atto prima del conflitto, come si vede confrontando la dinamica dei prezzi del gas tra gennaio e marzo 2022 (aumentati del 50%) con l'accelerazione nell'indice dei prezzi armonizzato passato da 5,1% a 6,8%". Ma il sistema importazione-produzione-distribuzione ha funzionato bene e la dimensione della core inflation - al netto cioè di energia e alimentari - "non ha mai subito accelerazioni fuori norma. Per il suo rientro, però, avverte l'Ufficio studi della Confederazione "bisognerà aspettare alcuni mesi".

A febbraio l'indice dei prezzi Ipca ha segnato un +10% tendenziale, in calo su gennaio (10,7% tendenziale) mentre l'inflazione core ha segnato un +6,9% (in aumento sul 6,6% di gennaio). Il prezzo del gas TTf è sceso a 66,1 euro rispetto ai 76,5 di gennaio.

"La riduzione del potere d'acquisto dei redditi e della ricchezza liquida dovuta all'incremento dei prezzi al consumo - afferma la Confcommercio - si fa sentire sui consumi, il cui rallentamento, testimoniato anche dall'indice delle vendite al dettaglio, innesca la frenata del PIL - -0,1% nell'ultimo quarto dello scorso anno - e non esclude la recessione mite, a cui l'Italia arriva, però, in ottima salute, come indica la crescita degli occupati. Un quadro che conferma, dunque, l'efficacia dei sostegni pubblici a famiglie e imprese con le fasce più deboli quasi del tutto compensate dalla perdita di reddito reale".

"Sul versante produttivo, prosegue la nota. prima la manifattura esportatrice insieme alle costruzioni, dopo i servizi e il turismo, tutti i settori si sono mostrati solidi e vitali riuscendo ad arginare gli effetti del gigantesco trasferimento di ricchezza verso i paesi produttori ed esportatori di materie prime in conseguenza degli shock pandemici, logistici e bellici. Le performance del PIL italiano nel biennio 2021-2022 assomigliano a quelle del miracolo economico degli anni '60 distanziandosi enormemente dal ventennio pre-pandemia di produttività stagnante e crescita esangue. Per non tornare a quest'ultimo deludente profilo e costruire un nuovo periodo di sviluppo occorre procedere rapidamente con le riforme e gli investimenti del PNRR". (ANSA).