Von der Leyen, 'vinto ricatto di Putin, -80% import suo gas'

(ANSA) - BRUXELLES, 23 FEB - "Quando Putin ha cominciato a preparare l'invasione dell'Ucraina, ha usato la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi per ricattarci.

L'impatto è stato avvertito in tutta Europa, anche in Sicilia.

Ma siamo riusciti ad affrancarci da quella dipendenza e da quel ricatto. Abbiamo sostituito il gas russo con forniture affidabili. Abbiamo investito fortemente nelle energie rinnovabili". Lo ha detto Ursula von der Leyen parlando all'università di Palermo.

"L'Italia ha ridotto di due terzi le importazioni di gas russo, in tempi record e l'Ue in otto mesi ha ridotto dell'80% l'import di gas russo", ha sottolineato. (ANSA).