Ucraina:in 1 anno,import cereali in Italia da Kiev +83%++RPT

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - In un anno di guerra crescono le importazioni italiane di cereali dall'Ucraina (+83%) mentre crollano gli arrivi, già esigui prima della guerra, dalla Russia (-60%). Per le forniture di fertilizzanti dalla Russia, ferme nei primi dieci mesi del 2022 a 159mila tonnellate, stesso valore del 2021, mentre cresce l'import italiano di fertilizzanti dall'Algeria (+161%) con quasi 200mila tonnellate di prodotto.

Emerge dal Rapporto del Centro Studi Divulga 'Un anno di guerra' con l'analisi delle ripercussioni su alcuni settori economici del Paese.

Per i cereali, in particolare, sono arrivate dall'Ucraina oltre 1 milione di tonnellate di mais (+80%) cruciale per l'alimentazione zootecnica, 250mila tonnellate di frumento (+103%) e 4mila tonnellate di orzo (-31%). L'import di cereali dalla Russia, che nell'anno di guerra rappresenta appena il 6% sul totale di prodotto arrivato in Italia dall'area coinvolta nel conflitto (RPT. L'import di cereali dalla Russia, che nell'anno di guerra rappresenta appena il 6% sul totale di prodotto arrivato in Italia dall'area coinvolta nel conflitto) ha riguardato prevalentemente frumento (71mila tonnellate) in calo del 42%, e 15mila tonnellate di sorgo.

In crescita anche l'import di olio di girasole dall'Ucraina con 237mila tonnellate nei primi 11 mesi del 2022 (+11% rispetto allo stesso periodo 2021) che si aggiungono a 85mila tonnellate di panelli e farine di girasole (-33%). Dalla Russia, invece, 12mila tonnellate di olio di girasole nei primi 11 mesi del 2022, oltre a 133mila tonnellate di panelli e farine di girasole (-23%).

Sul fronte fertilizzanti, rileva il rapporto Divulga, l'Egitto, pur con un calo del 25% rispetto al 2021, resta il primo fornitore di fertilizzanti del nostro Paese. L'Ucraina (-81%) e la Bielorussia (-70%) sono i Paesi che perdono il peso maggiore negli acquisti di fertilizzanti del nostro Paese, rimpiazzati da Canada (+10%), Turkmenistan (+170%) e Cina (+86%). A livello europeo, nei primi 10 mesi del 2022 l'import in Europa dalla Bielorussia è crollato dell'80%, mentre Russia e Ucraina hanno segnato ciascuna -15% e -55%. La riduzione degli acquisti in questi Paesi è stata accompagnata da un aumento delle importazioni europee dall'Algeria (+60%), preceduta dall'Egitto (+22% in seconda posizione). Cresce il Canada (+41%), quarta. La Russia, nonostante 575mila tonnellate in meno, rappresenta ancora il principale bacino di approvvigionamento, con oltre 3,5 milioni di tonnellate giunte nell'Ue nei primi 10 mesi del 2022. (ANSA).