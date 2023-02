Previndai: 'gruzzolo' da 120.000 euro con un caffè al giorno

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Uno studio realizzato da Previndai, il fondo pensione dei dirigenti industriali, indica che, con un 'sacrificio' di "poco meno di 13.000 euro di versamenti, in 40 anni di vita lavorativa attiva", pari alla spesa per "meno di un caffè al giorno (circa 27 euro al mese)", sarebbe possibile ritrovarsi con un 'gruzzolo' previdenziale extra di 120.000 euro. In questo modo, recita una nota, ci si potrebbe garantire "una pensione complementare decisamente più generosa di quella che si otterrebbe versando al fondo pensione solo il Tfr (Trattamento di fine rapporto), oltre che un importo complessivo significativamente superiore al Trattamento stesso lasciato in azienda, e rivalutato secondo le norme di legge". L'analisi, si legge, lascia intendere quanto sia utile comprendere che, in futuro, "la previdenza pubblica coprirà sempre meno le pensioni degli italiani" e, dunque, "sarà sempre più importante poter contare su una rendita complementare". (ANSA).