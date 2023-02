Pmi: artigiani,ampliare il sostegno pubblico a nuove imprese (2)

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Confartigianato, Casartigiani e Cna sottolineano "costi aziendali sempre crescenti" per le imprese attive "a fronte di ricavi che non aumentano in misura proporzionale". Da qui anche la richiesta di "grande attenzione alla semplificazione degli adempimenti" per un settore a forte vocazione digitale e tecnologica. Le tre associazioni chiedono politiche pubbliche per "far tornare al centro del dibattito del nostro Paese la cultura d'impresa", anche per far fronte a sfide quali "invecchiamento della popolazione, tendenza all'emigrazione dei giovani più preparati, difficoltà di gestione burocratica e organizzativa delle imprese". Cinque per le associazioni degli artigiani le "leve prioritarie" con le quali avviare nuove imprese: "Strumenti digitali; principi di maggiore flessibilità per cui si possa avviare un'impresa anche con adempimenti pari a zero per i primi anni di vita; forme organizzative reticolari tra giovani startupper per contenere i costi di avvio anche grazie all'utilizzo di luoghi fisici di 'produzione' pubblica o condivisa; sviluppo di attività di open innovation e innovazione sociale; approcci lavorativi smart e ubiquitari anche con il superamento di luoghi fissi di produzione, specialmente per i servizi". (ANSA).