Pensioni: Calderone, valorizzare la previdenza complementare

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Sulle pensioni "la strada è certamente quella di non mettere in difficoltà l'equilibrio dei conti pubblici" e tra i punti c'è quello di "valorizzare ancora di più il tema delle previdenza complementare che deve diventare, soprattutto per i giovani e per le giovani donne, un punto di riferimento per la costruzione di un percorso che possa portare all'erogazione di pensioni che siano dignitose". Lo ha sottolineato la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, intervenendo all'iniziativa Welfare & Hr summit del Sole 24 Ore organizzata in collaborazione con 24 Ore eventi. Pensare a nuovi incentivi per poterla sostenere "è uno degli obiettivi. Il tema della soglia della deducibilità fiscale credo sia importante", ha aggiunto Calderone rimarcando anche l'impegno sul taglio del cuneo fiscale di cinque punti nell'arco della legislatura: dopo l'intervento nell'ultima legge di Bilancio, "per un secondo passo ci stiamo lavorando", ha aggiunto. (ANSA).