Masaf-Alibaba, rinnovato accordo contro frodi Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Rafforzato il controllo del Made in Italy sul mercato asiatico. Il ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste (Masaf) rinnova l'accordo con Alibaba Group a tutela delle indicazioni geografiche italiane.

Il nuovo accordo, attraverso l'Icqrf, è avvenuto alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida e del vicepresidente e head of global IP enforcement del Gruppo Alibaba Matthew Bassiur.

Si tratta del terzo rinnovo, dopo la sigla iniziale dell'accordo nel 2016. Negli ultimi sette anni, oltre il 98% delle inserzioni di prodotti in violazione sono state segnalate dagli ispettori Icqrf e rimosse dai marketplace di Alibaba, anche nell'ambito della piattaforma business to business Alibaba.com, che serve oltre 40 milioni di buyer professionali nel mondo. Le segnalazioni inviate ad Alibaba vengono processate entro 24 ore e i venditori vengono informati che stanno violando le indicazioni geografiche tutelate. Sono 43 attualmente le Ig italiane riconosciute e protette da Alibaba sulle proprie piattaforme di e-commerce.

Per individuare i falsi il Masaf ha inoltre rafforzato la task force operativa dell'Ispettorato. "Il Governo Meloni è in prima linea per difendere i prodotti di eccellenza in Italia, in Europa e nel resto del mondo da ogni tipo di contraffazione e sofisticazione", afferma Lollobrigida sottolineando che "in Legge di Bilancio abbiamo rafforzato il personale dell'Ispettorato. Dobbiamo garantire le persone che acquistano i prodotti ma anche difendere le imprese dalla concorrenza sleale". "Con il Gruppo Alibaba continua l'importante lavoro congiunto finalizzato alla tutela delle Indicazioni Geografiche italiane, comparto fondamentale per la nostra economia, per il quale l'Italia è rinomata in tutto il mondo", afferma l'Ispettore Generale Capo dell'Icqrf Felice Assenza. Da parte sua Matthew Bassiur, esprime "orgoglio" per la partnership con Icqrf e Masaf. "La nostra collaborazione - dice - ha portato protezione strategica per alcuni dei prodotti italiani più iconici nel mondo, come Chianti, Prosciutto di Parma e Gorgonzola, solo per citarne alcuni". Un accordo, conclude Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager di Alibaba Group per il Sud Europa "che testimonia ancora una volta il nostro impegno a favore del made in Italy autentico e di qualità". (ANSA).