Legacoop Romagna a E-R, intervenire su danni fauna selvatica

(ANSA) - BOLOGNA, 23 FEB - Danni ma anche rischi sanitari e problemi per i sistemi di irrigazione arrecati da cinghiali e da altre specie animali con le "maggiori preoccupazioni che, in questo momento, vengono da piccioni, colombacci, nutrie e daini". A lanciare l'allarme per i problemi nei campi causati dalla fauna selvatica, è la Legacoop Romagna che ha portato la questione di fronte agli uffici della Regione Emilia-Romagna sottolineando come si registrino "più di 20.000 euro di danni per le sole cooperative agricole braccianti della provincia di Ravenna".

A giudizio dell'associazione, l'incontro con i dirigenti del servizio faunistico-venatorio della Regione "è servito per evidenziare la sostanziale inefficacia e onerosità delle misure di prevenzione previste dalla normativa in vigore: reti, palloni dissuasori e cannoncini non possono ormai più nulla".

Per questo, in particolare, la Legacoop Romagna ha chiesto di rinnovare il piano di controllo "del piccione, realizzarne uno specifico per il colombaccio al fine di prevenire i danni nei periodi di semina e nel pre-raccolta delle colture oleoaginose, come il girasole".

Ad ogni modo, argomenta il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, "apprezziamo il fatto che in Regione Emilia-Romagna il rimborso dei danni possa fuoriuscire dal capitolo 'de minimis' ma non bisogna sottovalutare il fatto che spesso gli agricoltori rinuncino a denunciare i danni pregiudizi subiti, per il carico burocratico che ciò richiede. Per questo - conclude - sappiamo bene come sia necessario lavorare, assieme agli enti locali, per migliorare la capacità di rendicontare i danni nelle sedi competenti". (ANSA).