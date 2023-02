Inps: 10,8 milioni di dichiarazioni per l'Isee nel 2022

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Nel 2022 sono state presentate 10,8 milioni di Dsu, la Dichiarazione unica sostitutiva necessaria per il rilascio della certificazione Isee, da parte di 10,2 milioni di nuclei familiari, mediamente composti da tre persone.

Lo indica l'Osservatorio dell'Inps, sottolineando che dal 2016, quando le Dsu presentate sono state 5,9 milioni, si è quindi registrato un incremento dell'83%.

Nel corso del 2022, il 43% delle Dsu è stato presentato nelle regioni del sud e delle isole, il 38% in quelle del nord e il 19% in quelle del centro. Il valore Isee segue un andamento decrescente da nord a sud, con valori che vanno dai 17mila euro al nord a 16mila euro nel centro e 12mila euro per le regioni del sud e delle isole.

Tra le regioni, il Trentino-Alto Adige raggiunge il valore Isee più alto a livello nazionale (21.352 euro), la Calabria invece, con 10.490 euro, presenta quello più basso. (ANSA).