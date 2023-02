Imprese:Confcommercio,digitale è donna ma pesa gender gap(2)

(ANSA) - COSENZA, 23 FEB - "Il nostro progetto 'Imprenditrici digitali' promosso da Terziario Donna ed EDI Confcommercio - ha aggiunto Lapini - mira a supportare le imprenditrici nel cammino della transizione digitale fornendo loro ascolto e soluzioni mirate. Nel giro di pochissimo abbiamo realizzato già 250 check up di posizionamento digitale gratuiti, dal Trentino alla Sicilia, a dimostrazione che le imprenditrici anche su questo sono in prima linea".

"La provincia di Cosenza - ha detto il presidente di Confcommercio Cosenza Klaus Algieri - mostra una vocazione all'imprenditoria femminile più alta rispetto alla media nazionale. Un dato che restituisce il valore e la capacità delle nostre imprenditrici di conquistare spazio e mercato. Avere qui tra noi l'evento Impresa è Donna mostra come continuiamo ad essere centro propulsore di analisi, studi e condivisione di idee anche nell'ambito della digitalizzazione".

L'adozione di nuovi strumenti digitali - è emerso come emerso dalla ricerca - comporta spesso la necessità di avviare specifiche iniziative di formazione all'interno dell'impresa.

L'acquisizione di competenze digitali può riguardare la figura dell'imprenditore/imprenditrice (poco meno del 50% sia nelle imprese femminili che in quelle maschili) oppure i dipendenti rispetto ai quali le percentuali scendono considerevolmente (rispettivamente al 12,4% e al 14,2%). Per più della metà delle imprenditrici sarebbe auspicabile semplificare le procedure amministrative per ottenere incentivi e agevolazioni a supporto degli investimenti in sostenibilità ambientale e tecnologie digitali. Elevata è anche la percentuale delle imprenditrici che preferirebbero avere maggiori incentivi fiscali. Circa una imprenditrice su tre punterebbe alla formazione sia scolastica/universitaria che finalizzata ad incrementare le competenze in materia (green&digitale) all'interno delle imprese. L'accesso al credito rimane comunque una delle principali problematiche da risolvere (nel 31,8% dei casi).

