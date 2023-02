Gb: verdure d'import razionate, ministra invita a mangiare rape

(ANSA) - LONDRA, 23 FEB - Verdure d'importazione razionate nel Regno Unito? I britannici mangino "rape" di produzione autoctona. E' bufera da parte delle opposizioni contro Therese Coffey, ministra dell'Agricoltura nel governo conservatore di Rishi Sunak, protagonista di questa uscita durante un dibattito alla Camera dei Comuni sulla carenza in queste settimane di pomodori, cetrioli, peperoni, oltre che di alcuni tipi di frutta, tradizionalmente importate dall'isola in inverno dal Nord Africa o dall'estremo sud dell'Europa. Un problema che ha costretto alcune catene di supermercati a limitare temporaneamente a tre confezioni le quantità di merci acquistabili per ciascun avventore, a patto di trovarle; e ha riproposto immagini da allarme scaffali vuoti qua e là.

Chiamata a rispondere in aula da un'interrogazione urgente presentata dalla deputata laburista Rachael Maskell, la ministra - non nuova a polemiche o ad affermazioni estemporanee - ha sottolineato come la situazione attuale sia conseguenza in primis di fenomeni di maltempo eccezionali abbattutisi nei Paesi produttori. Causa su cui l'esecutivo può far poco, ha insistito, richiamando le analisi prevalenti fra gli esperti che stavolta - differenza di situazioni analoghe del recente passato - non imputano se non marginalmente il problema alle barriere commerciali del dopo Brexit (come confermano i disagi al momento non dissimili della vicina Irlanda, Paese membro dell'Ue).

Quindi si è lanciata a decantare le rape isolane, suggerendole come alternativa alle verdure estere, almeno fino a quando l'approvvigionamento di queste ultime non si normalizzerà.

Parole commentate a metà fra sdegno e sarcasmo da oppositori e media critici. Con il leader dei liberaldemocratici, Ed Davey, che si è spinto a paragonare Coffey a Maria Antonietta di Francia, a cui l'aneddotica storica attribuisce d'aver raccomandato di distribuire brioches ai sudditi che non avevano pane.

Un portavoce di Downing Street ha difeso la ministra, accreditandole di aver voluto "semplicemente celebrare l'importanza dei prodotti che coltiviamo qui", a sostegno dell'agricoltura nazionale. Ma a migliorare l'immagine di Coffey non ha contribuito certo la risposta a una domanda successiva, sulle difficoltà delle famiglie più provate da crisi e carovita nel Regno a premettersi cibo a sufficienza: risposta nella quale l'esponente Tory è parsa incoraggiare sbrigativamente i poveri a elevare le competenze lavorative per poter mirare a retribuzioni migliori. (ANSA).