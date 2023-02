Covid: Ocse, più investimenti nella salute contro futuri shock

(ANSA) - PARIGI, 23 FEB - Investire maggiormente nei sistemi sanitari per consentire ai nostri Paesi di non farsi cogliere impreparati e resistere in modo più efficace a futuri "shock" pandemici: questo il messaggio lanciato nell'odierno rapporto dell'Ocse 'Ready for the Next Crisis? Investing in Health System Resilience' (Pronti per la prossima crisi? Investire in sistemi di salute resilienti).

Il documento inviato agli Stati membri dell'Ocse, Italia inclusa, riprende gli insegnamenti tratti dalla pandemia da Covid-19 e contiene raccomandazioni affinché "la comunità internazionale sia pronta ad affrontare la prossima crisi" sanitaria. Per l'Ocse, se appare "necessario investire massiciamente nel personale sanitario, bisogna anche aumentare le spese rivolte alla prevenzione e alle infrastrutture digitali". L'organismo parigino invoca, in particolare, "investimenti giudiziosi, un migliore coordinamento (incluso per creare catene di approvvigionamento in prodotti medici più resilienti) e una cooperazione medica rafforzata".

Rispetto alle spese realizzate nel 2019, nel rapporto viene evocato un investimento annuale mirato corrispondente all'1,4% del Pil nei Paesi Ocse. "Il numero insufficiente di personale sanitario - avvertono a Parigi - ha pesato maggiormente sulla qualità delle cure durante il primo anno di pandemia, per esempio, che la carenza di letti di ospedale. Più il personale era numeroso, più i tassi di mortalità erano bassi". Per il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, "bisogna promuovere la sanità pubblica, favorire il mantenimento degli operatori nel settore medico-sociale, ottimizzare la raccolta e l'uso dei dati e migliorare la cooperazione internazionale, la resilienza delle catene di approvvigionamento, la governance".

L'Ocse sottolinea inoltre che le "conseguenze della pandemia potrebbero durare per decenni". (ANSA).