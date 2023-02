Casa: Abi, nuova riunione su riqualificazione degli immobili

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "La riqualificazione degli edifici, pubblici e privati, è una grande opportunità per favorire la qualità del patrimonio immobiliare degli italiani e supportare la crescita economica dell'Italia. Per accompagnare questo processo occorrono tuttavia misure specifiche - anche in termini di meccanismi incentivanti e agevolativi - e tenuto conto delle previsioni contenute nella Direttiva sulla riqualificazione energetica degli immobili". È quanto emerso dal nuovo incontro, a Roma, del "Tavolo tecnico per favorire la riqualificazione degli immobili", promosso dall'Abi e i rappresentanti del progetto "Greenroad - Growing Energy Efficiency Through National Roundtables Addresses", finanziato dalla Commissione europea.

Tra i molteplici temi al centro del dibattito si segnala in particolare il processo di revisione della Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e la necessità di favorire la crescita del mercato dei cosiddetti mutui verdi, ossia finanziamenti per l'acquisto di immobili ad alta performance energetica o finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici che ancora consumano troppo. (ANSA).