Autotrasporto: a marzo riunione al Mit con associazioni

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - A marzo si farà una riunione al Mit con tutte le principali associazioni dell'autotrasporto. Lo comunica il ministero precisando che nelle prossime ore partiranno gli inviti.

Sarà la seconda occasione di confronto diretto "per trovare soluzioni concrete e il più possibile condivise, come annunciato fin dall'inizio del proprio mandato dal ministro Matteo Salvini", sottolinea il Mit in una nota. (ANSA).