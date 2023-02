Turismo: Bilò, lavoro ampliare prospettive professioni digitali

(ANSA) - SENIGALLIA, 22 FEB - "La Regione al lavoro per ampliare le prospettive delle professioni digitali nell'ambito della Cultura e del Turismo". È il messaggio portato in rappresentanza del presidente Francesco Acquaroli dal consigliere Mirko Bilò, vicecapogruppo della Lega in Consiglio regionale intervenuto alla terza edizione dell' IT'S Day "Le digital soft skills in ambito culturale e turistico e l'evoluzione delle professioni digitali" organizzato dall'ITS Turismo e Nuove Tecnologie Marche.

Agli oltre 700 studenti tra i 18 e i 19 anni, ai docenti e alle autorità presenti al teatro La Fenice di Senigallia, Bilò ha sottolineato come la Regione abbia "scelto di rafforzare e potenziare gli interventi in questi settori forte dei riscontri che l'approccio esperienziale alla fruizione sta facendo la differenza per l'offerta Marche nel suo complesso".

"All'interconnessione tra turismo e cultura deve far riscontro un'adeguata preparazione digitale per lavorare con e nell' economia della cultura - ha spiegato Bilò alla folta platea -.

Cresce il rapporto diretto tra utenza ed offerta e questo accelera di molto la necessità di rispondere con competenza e adeguatezza nonché di consentire una sorta di tasting dell'offerta stessa attraverso strumenti come realtà aumentata o metaverso".

"I giovani sono pronti più di chiunque altro a sintonizzarsi con il mercato per la naturalezza nell'uso degli strumenti digitali - ha concluso il consigliere leghista - Il nostro compito è agevolare e sostenere tutti quei progetti, scolastici in primis, che consentono loro di passare dall'approccio ludico a quello professionale così da trasformare le skills generazionali in altrettante opportunità professionali". (ANSA).