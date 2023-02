Superbonus: Cna, serve un nuovo provvedimento sui crediti

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Nella prima riunione tecnica sul Superbonus convocata dal ministero dell'Economia, la Confederazione nazionale artigianato ha chiesto al governo di tradurre in "provvedimento urgente nei prossimi giorni" la sua disponibilità a risolvere l'emergenza dei crediti incagliati nei cassetti fiscali delle imprese. Lo fa sapere la Cna in una nota.

"L'ipotesi di utilizzare gli F24 dovrà impegnare prioritariamente il sistema bancario a destinare la nuova capienza per acquistare i crediti nei cassetti fiscali delle piccole imprese di ogni importo e per tutte le tipologie di bonus", sottolinea la confederazione. Cna ha chiesto anche una "cabina di monitoraggio presso il Mef sui flussi di crediti che saranno ceduti ed acquisiti dagli intermediari finanziari e sui tassi che verranno applicati alle nuove operazioni di acquisto".

