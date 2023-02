Pmi: Deloitte,servono governance flessibili e meritocratiche

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Le nuove minacce e le nuove sfide per le pmi italiane dimostrano l'importanza di modelli di governance flessibili, in grado di adattarsi rapidamente rispetto ai fenomeni dirompenti nel contesto macroeconomico e geopolitico. E' quanto, in sintesi, è emerso nel corso della presentazione del libro di Silvia Stefini "La governance meritocratica. Storie di talento e d'impresa sostenibile", in cui si è discusso dell'evoluzione dei modelli di governance in Italia e delle sfide che i consigli di amministrazione devono affrontare per supportare un processo decisionale tempestivo in contesti complessi e mutevoli come quello attuale.

"La buona governance è motivata dal bisogno di crescere, di essere competitivi e innovativi, piuttosto che da compliance e norme" ha sottolineato Silvia Stefini, Consigliera indipendente del Forum della Meritocrazia-" Il filo conduttore è sintetizzato in cinque principi di governance meritocratica, che coinvolgono la struttura proprietaria, l'organo amministrativo, il management, la cultura e i processi aziendali.

"Le imprese italiane - ha affermato Sofia Mazzadi, Senior Manager del team Human Capital di Deloitte Consulting - continuano a reggere l'urto delle nuove sfide e minacce adattando le strategie e gli assetti organizzativi a questi fenomeni, dimostrando resilienza e capacità di adattamento, anche grazie a una governance in grado di ripensare i modelli di business a seconda delle necessità e alla luce della crescente sensibilità nei confronti del tema della sostenibilità. In quest'ottica, diventa sempre più importante per le imprese avere dei consigli di amministrazione composti da membri preparati e competenti". (ANSA).