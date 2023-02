Pesca: Alleanza Coop,protezione mare Ue non passa da divieti

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Non solo non centra l'obiettivo ma mette a rischio l'80% della produzione ittica italiana. Commenta così l'Alleanza Cooperative pesca e acquacoltura il Piano d'azione dell'Ue per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente, che suggerisce una tabella di marcia per eliminare la pesca di fondo, come lo strascico, in tutte le aree marine protette entro il 2030 e quindi gli attrezzi mobili di fondo nel 30% delle acque dell'Ue.

"Invece di dare vita ad un pacchetto di interventi efficaci contro le maggiori minacce per i mari, come l'inquinamento, il riscaldamento degli oceani, la plastica o il cambiamento climatico", evidenzia l'Alleanza da Barcellona durante i lavori del Medac, "propone un nuovo giro di vite contro gli attrezzi da fondo, penalizzando ulteriormente la pesca a strascico che Italia rappresenta il 20% della flotta, garantendo però l'80% della produzione". Per l'Italia, fa sapere l'Alleanza, "il divieto di pesca a strascico nelle aree marine protette non è una novità, ma un dato di fatto visto che da sempre non si pratica quel tipo di pesca. Ma l'Europa vuole alzare l'asticella dei divieti aumentando gli spazi soggetti a protezione, così da lasciare poco margine di lavoro alla pesca professionale. Il rischio è di vedere sparire intere filiere ittiche made in Italy, a tutto vantaggio delle importazioni extra Ue e di quei paesi non comunitari che pescano nel Mediterraneo senza però rispettare le nostre stesse regole sulla sostenibilità. Avremmo così sulle nostre tavole più pesce d'importazione sempre meno sostenibile". (ANSA).