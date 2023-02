Made in Italy: Indicam, sigillo di Stato contro italian sounding

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Utilizzare "un sigillo di Stato apposto dal Poligrafico, su base volontaria, per i prodotti delle imprese italiane, promuovendolo a livello internazionale come il simbolo di una effettiva provenienza dall'Italia. In questo modo potremo trasformare il sigillo dello Stato come il plus per le nostre imprese sui mercati internazionali, per distinguerle da tutte le altre forme di italian sounding che verrebbero screditate". E' una delle proposte che Indicam ha avanzato durante un'audizione in commissione Attività produttive della Camera sul made in Italy, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa italiana. Indicam si dice favorevole "a una difesa del made in Italy che sia fattiva e concreta. Non vanno commessi tre errori: limitarsi a interventi che riguardino essenzialmente il mercato nazionale, mentre il tema è la protezione del plus concorrenziale delle nostre imprese sui mercati internazionali.

Bisogna poi abbandonare la logica puramente difensiva di protezione dall'italian sounding, dobbiamo fare di più, il made in Italy deve diventare il fattore decisivo per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese. Il terzo errore, più grave, è non tener conto del quadro giuridico di riferimento che non è solo quello italiano, dobbiamo guardare il quadro internazionale dove la tutela dell'origine è praticamente sconosciuta in quasi tutti i nuovi mercati". (ANSA).