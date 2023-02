Made in Italy: Federmoda, settore è un volano per attrattività

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Le Pmi della moda rappresentano un volano per l'attrattività del nostro Paese, in stretto connubio con il turismo. Lo shopping tourism è profondamente cambiato, con cinesi e russi che nel 2019 detenevano la leadership negli acquisti, sostituiti oggi da turisti americani, dei paesi del Golfo, giapponesi, svizzeri ed europei. La moda fa da attrattore per il nostro Paese e crea nuovi posti di lavoro, rispondendo all'esigenza di innovazione e formazione per competere in un contesto globale sempre più competitivo". Così Giulio Felloni, presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera. "Il contesto normativo europeo - ha sottolineato sembra avverso al riconoscimento attribuito dal mercato al nostro made in Italy. E' ancora facoltativo e troppo astratto il concetto di origine e provenienza declinato a livello europeo. L'assenza di regole chiare penalizza non solo i produttori europei ma anche i consumatori, in riferimento anche al dilagare di truffe e contraffazioni". Per Felloni quindi "serve aumentare l'attività di controllo della contraffazione offline e online e produrre iniziative di filiera etica, anche attraverso l'uso di tecnologia come la blockchain. Così - conclude - si agevolerebbe il contrasto alla contraffazione". Tra le varie proposte di Federazione Moda Italia-Confcommercio anche "la riduzione dell'Iva al 10% per il rilancio dei consumi made in Italy certificati". (ANSA).