Made in Italy: Detox, puntare su durabilità e riciclo prodotti

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "La sostenibilità, tema centrale, sarà sempre più fondamentale per la produzione tessile e dell'abbigliamento a livello europeo. Le regolamentazioni Ue sono molto forti. Crediamo sia importante evidenziare una maggiore durabilità dei capi e dei prodotti, ma anche incentivare il riciclo delle fibre, dei capi invenduti o dei sottoprodotti della produzione tessile, utilizzando e valorizzando anche gli attuali sistemi che esistono sul nostro territorio". Così i rappresentanti del Consorzio detox, che riunisce 40 imprese italiane nel settore della produzione tessile e abbigliamento, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera. "Serve incentivare - sottolinea il consorzio - le produzioni europee per l'export e rivedere le regole per l'origine preferenziale favorendo una semplificazione. Ma quando parliamo di sostenibilità e attenzione al made in Italy è fondamentale puntare su tracciabilità, etichettatura e digitale, perché le nostre imprese dovranno utilizzare sistemi di blockchain per tracciare le proprie fasi di produzioni e le lavorazioni fatte sui nostri territori". (ANSA).