Made in Italy: Conflavoro, rendere più facile accesso al credito

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Bisogna rendere più semplice l'accesso al credito per quelle aziende che vogliono crescere e investire, senza dimenticare quanto di buono è già stato fatto tramite Simest e Sace". Così il presidente nazionale di Conflavoro Pmi, Roberto Capobianco, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera. "Il vero made in Italy non è il prodotto ma il genio italiano, la materia prima più importante è il nostro intelletto. Dobbiamo quindi sfruttare tanto la digitalizzazione per promuovere le nostre aziende", ha spiegato Capobianco, sottolineando la necessità di "creare una piattaforma di promozione con un co-branding del prodotto made in Italy, che aumenti l'export, ma che possa anche attrarre il turismo in Italia". Conflavoro ha proposto poi la ripresa di un proprio progetto, già avviato nel 2015, per la certificazione dei prodotti italiani tramite la costituzione di un consorzio, un marchio collettivo e un regolamento. (ANSA).