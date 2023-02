Made in Italy: Confapi, per tutelarlo serve normativa europea

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Confapi denuncia "la grave minaccia che la mancata tutela del vero made in Italy può avere sull'economia nazionale. Serve una normativa europea che tuteli il lavoro geograficamente svolto in Italia, favorendo un'obbligatoria e generalizzata tracciabilità geografica dei beni di consumo". Così i rappresentanti di Confapi in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera.

"Soltanto negli Stati Uniti - sottolinea la confederazione - il valore dell'italian sounding ha raggiunto i 40 miliardi di euro con un danno per le imprese incalcolabile". Per Confapi occorre poi "potenziare lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per favorire le iniziative di rientro di fasi delle lavorazioni, o di intere produzioni, che oggi sono delocalizzate in Paesi dove vi è un basso controllo sulla qualità dei prodotti". "È necessario completare la revisione in atto del Codice della proprietà industriale, per renderlo più in linea con i contesti europei e internazionali in cui le nostre imprese spesso operano", sottolinea Confapi, chiedendo anche che sia "intensificata una cooperazione utilizzando in modo più marcato gli strumenti attualmente vigenti a livello comunitario. Occorre rafforzare il ruolo dei desk anticontraffazione, sviluppando un'attività più intensa e strutturata di monitoraggio sulle registrazioni dei marchi e brevetti, soprattutto in quei Paesi dove il rischio del fenomeno della contraffazione e Italian sounding è più elevato". (ANSA).