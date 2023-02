Made in Italy: Centromarca, rilanciare domanda e competitività

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Per rilanciare la domanda interna è prioritario il tema del reddito disponibile delle famiglie, quindi interventi sul cuneo fiscale, la modulazione dell'Iva sui beni di prima necessità, la riforma fiscale per ridurre il carico Irpef soprattutto dei redditi meno elevati". Così i rappresentanti di Centromarca in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera. Quanto all'export "il punto cruciale è quello di rilanciare la competitività del Paese e del sistema, partendo dall'incremento della produttività". Occorre, indica Centromarca, "lavorare per la crescita dimensionale delle nostre aziende, la taglia media delle imprese del largo consumo è di 3,5 milioni di fatturato, con fragilità di fronte agli shock sistemici ed esogeni. Altro elemento su cui puntare è l'innovazione tecnologica, con politiche di accompagnamento e incentivazione alle imprese. Un altro punto riguarda l'energia, bisogna lavorare per efficientare i cicli energetici delle nostre aziende e incentivare l'adozione di fonti rinnovabili".

Centromarca denuncia poi il costo di fare impresa in Italia, con la "necessità di ridurre il carico burocratico e amministrativo, puntando su semplificazioni, certezza degli iter della giustizia civile, oltre che sulla dotazione infrastrutturale del Paese".

(ANSA).